СМИ: новый советник Клычкова скрывает свое прошлое

В биографии Алексея Брызгалова нашли «белые пятна».

Газета «Орловская среда» представила очередной материал, подготовленный совместно с «Агентством федеральных расследований». Его героем стал новый советник губернатора Орловской области Алексей Брызгалов.

Как уже писал «Орелград», о своем появлении в правительстве Орловской области рассказал сам Брызгалов на своей странице в соцсети. Он выложил фотографию служебного удостоверения и рассказал, что собирается воплощать осознанные им ранее «национальные интересы нашей страны» на новом уровне. Впрочем, чем именно занимается Брызгалов будучи советником Клычкова, неизвестно до сих пор.

Зато СМИ узнали, чем он занимался раньше, но рассказывать столь же открыто, как о своем новом назначении, не спешит. Среди прочего, в материале «Орловской среды» говорится о том, что Брызгалов в 2016 году активно сотрудничал с ультрапатриотической «Партией Великое Отечество» и даже создал в ее структуре фракцию «Промышленников и предпринимателей». Чтобы пройти в Госдуму, Брызгалов и лидер партии Николай Стариков стали «активно посещать состоятельных граждан, имевших отношение к предпринимательству и живущих в различных регионах России». Впоследствии ЦИК забраковал собранные подписи для продвижения на выборах, партию обвинили в воровстве денег, а в марте 2020 года ее официально упразднили.

Также СМИ намекает на «интересные» факты экономической деятельности Брызгалова, который в своей автобиографии презентует себя как человека, который прошел путь от переводчика с китайского до гендиректора филиала некой российской компании в Китае и руководства «направлениями развития бизнеса» каких-то «крупнейших российских логистических компаний».

Не забыли журналисты и о прежнем оскандалившемся советнике Клычкова – Артуре Волошине. Они выяснили, что теперь он приписывает себе игру за молодежную команду «Локомотива», а своим родителям – доблестное спортивное прошлое. При этом каких-либо упоминаний о Волошине и его папе и маме в официальных списках названных им команд найти не удалось.

Напомним, в правительство Орловской области Волошин попал несмотря на наличие украинского гражданства, которое он скрыл, получив российский паспорт. Это стало известным в результате проверки. МВД аннулировало паспорт Волошина, а прокуратура Орловской области потребовала от Клычкова уволить советника. Но Клычков требование не выполнил, а подписал заявление Волошина об уходе «по собственному желанию».

ИА «Орелград»