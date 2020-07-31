Еще 31 человек заразился коронавирусом в Орловской области

Общее число случаев достигло 5645

За сутки коронавирус подтвердился у 31 орловца, общее число случаев достигло 5645, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем выздоровели 18 человек. Количество победивших вирус достигло 4313. Число летальных исходов не изменилось — 89.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 839 981. За последние сутки заболели 5482 человека, из которых 1396 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963.

ИА «Орелград»