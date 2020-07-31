В Орловской области изменят правила оплаты электроэнергии

Энергетики разъяснили жителям региона суть законодательных новелл.

Компания «Орловский энергосбыт», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Орловской области, выступила с разъяснением. Оно адресовано жителям региона и связано с изменением правил оплаты счетов за электроэнергию через банки и платежных агентов.

«С 13 сентября 2020 года банки и «Почта России» при приеме платежей за электроэнергию будут брать комиссию по установленным ими тарифам, — пояснили в «Орловском энергосбыте». — Изменения связаны с вступлением в силу постановления правительства РФ №1164 от 05.09.2019 г. Согласно документу не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности».

Сотрудники банков и платежных агентов обязаны предупреждать клиента о комиссии и ее размере до того, как он заплатит по счету. Потребитель вправе сам выбирать, соглашаться ему на такие условия или нет. При этом останутся способы избежать комиссии. Например, без дополнительной платы можно рассчитаться за свет при помощи дистанционных сервисов энергокомпаний.

«Рекомендуем клиентам вести счета за электроэнергию через личный кабинет, — говорят в «Орловском энергосбыте». — После быстрой регистрации потребители получают доступ к широкому набору дистанционных услуг. С помощью личного кабинета можно оплатить начисления, передать показания приборов учета, получить консультацию, переоформить лицевой счет, прикрепить несколько лицевых счетов, написать заявление, заказать справку, вести счета за услуги, входящие в единый платежный документ».

Кроме того, платить без комиссии по-прежнему можно в клиентских офисах энергокомпаний. Правда, не стоит забывать о том, что прием посетителей пока еще ограничен. Энергетики проводят его только по предварительной записи при условии обязательного ношения масок. Напомним, ограничения были введены из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»