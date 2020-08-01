Амчанка дошла до облсуда в попытке отбиться от сорнякового штрафа

Объектом ее жалобы стали инспекторы Россельхознадзора.

Удивительную принципиальность и упрямство продемонстрировала жительница Орловской области, которую ранее уличили в нарушении земельного законодательства РФ. Она дошла до Орловского облсуда, пытаясь отбиться от наложенного на нее наказания.

Подробностями этой истории поделились в территориальном управлении Россельхознадзора. Постановление именно этого ведомства упорно оспаривала женщина. Внеплановая проверка прошла еще в марте 2020 года. Тогда на территории Чахинского сельского поселения Мценского района инспекторы выявили участок земли сельхозназначения, заросший сорной травой.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, общая площадь зарастания составила 34,3 га. По закону земли такой категории должны использоваться по целевому назначению. Собственником участка оказалась та самая женщина. На нее составили административный протокол «по факту непроведения агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью» и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Женщина пошла в суд, потребовав там отменить постановление о штрафе и прекратить производство по делу. Эти требования районный суд отклонил. Однако он снизил сумму штрафа вдвое – до 10 тысяч рублей. После этого женщина пожаловалась уже на Мценский районный суд, потребовав в апелляционной инстанции отменить принятое им решение и вынести другое. Она настаивала на прекращении дела в отношении нее, что автоматически освободило бы ее и от уплаты штрафа. Однако облсуд оставил ее жалобу без удовлетворения.

ИА «Орелград»