Как выбрать котел?

1.8.2020 | 7:42 Новости компаний

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Сегодня, когда предложение изобилует над спросом, когда рынок перенасыщен различными моделями газовых котлов, когда не успеваешь за временем и скоростью изменения информации о последней продукции в этой сфере, весьма полезной будет информация о том как правильно выбрать именно тот котел, который будет той нужной покупкой, что Вы искали.

Газовый водонагреватель Нева 4511 (авторозжиг) СереброКомпания «Газ Тепло Вода» создана для удовлетворения спроса отопительного рынка Республики Беларусь и качественного оказания услуг в сфере отопительного и водогрейного оборудования. Выбрать необходимое оборудование можно из широкого ассортимента по ссылке на сайте предприятия — https://gazteplovoda.by/.

Имеющееся сегодня на рынке отопительное оборудование поражает воображение своим разнообразием, что приводит потенциальных покупателей в некоторое замешательство. Чтобы понять, какой же газовый котел выбрать, следует потратить немного времени на изучение вопросов устройства этого типа теплогенераторов, принципа их работы, назначения отдельных элементов и т. д.

Первый вопрос, на который нужно ответить при выборе газового котла: «Для чего он вам нужен?». Обычно газовые котлы покупают либо для решения проблемы отопления, либо и для отопления, и для нагрева воды. Если вас интересует только отопление, смотрите в сторону одноконтурных котлов. В таких котлах холодная вода поступает через одну трубу, нагревается и выходит через другую. Это очень простые устройства, недорогие и при покупке, и в эксплуатации, поскольку топливо они расходуют экономно.

По типу монтажа газовые котлы делятся на настенные и напольные. Те, что крепятся на стену, меньше и легче, их вес обычно не превышает 80 кг. Мощность настенных моделей редко превышает 35 кВт, а объем встроенного бойлера — 40 л. Это хороший вариант для небольшого дома до 100 кв.м — и не только из-за скромных возможностей нагрева. Для настенного котла без отдельного бойлера не нужно отдельное помещение — его можно расположить на кухне или в ванной. Многие модели имеют закрытую камеру сгорания, что позволяет вывести дымоход в стену.

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