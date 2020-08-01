Под Орлом вынесли приговор по делу о насилии над охотинспектором

1.8.2020 | 9:54 Новости, Общество

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Действия местного жителя были квалифицированы как преступление.

Некоторые подробности этого уголовного дела раскрыл Урицкий районный суд. Фигурантом стал местный житель, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Суд не стал точно называть должность этого служащего, но пояснил, что он осуществлял «мероприятия по проверке соблюдения требований законодательства РФ в области охоты и рыбалки на территории охотничьих угодий».

Как следует из приговора, инцидент произошел в мае 2020 года. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Цон, недалеко от деревни Лебедка. Там-то он и применил «насилие, не опасное для здоровья», в отношении подошедшего к нему с вопросами инспектора. Дело было заведено по ч.1 ст.318 УК РФ.

Мужчина признал свою вину и способствовал раскрытию и расследованию преступления, что было признано смягчающими обстоятельствами. Но было учтено и отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В результате суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, у него есть право обжаловать приговор в апелляции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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