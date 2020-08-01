Спор о насыщенной цинком свалке под Орлом дошел до суда

Чиновников обязали ликвидировать угрожающую населению свалку.

Подробности рассказали в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Еще в мае сотрудники этого ведомства обследовали участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в Залегощенском районе.

В результате в Нижне-Залегощенском сельском поселении была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Инспекторы задокументировали захламление земли осколками стекла и обломками шифера, пластиком, полиэтиленом и другим. Замеры инспекторов показали, что общая площадь «полигона» составляет почти 56 тысяч квадратных метров.

Более того, земля так пропиталась отходами, что стала опасной для окружающей среды и местного населения. К такому выводу пришли эксперты, которые исследовали образцы почвы со свалки. Сотрудники испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ в Орле проверили их на химико-токсикологические показатели. Оказалось, что в почве превышено содержание «подвижной формы тяжелых металлов», в частности цинка.

По мнению проверяющих, ответственность лежит на администрации сельского поселения, поскольку захламленный участок принадлежит ей на праве собственности. О фактах нарушения земельного законодательства были извещены местные власти. Инспекторы составили административные протоколы.

«С целью восстановления состояния окружающей среды по материалам управления Россельхознадзора прокурор Залегощенского района подал исковое заявление в районный суд, — пояснили в ведомстве. — В июле 2020 года решением Залегощенского райсуда требования были удовлетворены в полном объеме. На администрацию сельского поселения возложена обязанность по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов».

ИА «Орелград»