В Орле наметился дефицит частных детективов

Налоговики назвали самые востребованные в регионе патенты.

В первом полугодии 2020 года налоговые органы Орловской области выдали 1300 патентов на ведение различных видов деятельности. Об этом рассказали в региональном управлении ФНС России. Количество выданных патентов на 144 штуки превысило прошлогодний показатель. В целом же в этом году патентную систему налогообложения (ПСН) в Орловской области применяли 976 индивидуальных предпринимателей, а годом ранее их было 887.

Самым популярным видом деятельности у орловских предпринимателей оказалась «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли». Всего за полгода было выдано 228 таких патентов. Далее по количеству следуют патенты на сдачу в аренду жилых и нежилых помещений, садовых домов и земельных участков – 190 штук.

Некоторые виды деятельности популярностью у орловцев не пользуются. Например, всего два патента было выдано на «осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию», один – на услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству. Почти не пользуются спросом и патенты на ремонт мебели, услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, ветеринарные услуги и услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции. Напомним, что в Орловской области закон о патентной системе был принят еще в 2012 году.

«Применять ПСН вправе индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых не превышает за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности 15 человек, — пояснили в УФНС. — Патент выдается с любой даты на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно».

ИА «Орелград»