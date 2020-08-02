Пьяная орловчанка пыталась силой помешать изъятию детей

За сопротивление представителям власти она попала под суд.

Уголовное дело о причинении насилия в отношении представителя власти рассмотрел Мценский районный суд. Потерпевшей выступила сотрудница полиции, работающая инспектором отделения по делам несовершеннолетних. Как следует из приговора, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что по определенному адресу «родители малолетних детей находятся в состоянии алкогольного опьянения, не исполняют обязанности по воспитанию своих детей».

На место выехала комиссия. К инспектору полиции присоединились главный специалист райотдела общего образования и менеджер районного филиала Областного центра социальной защиты населения. Прибыв на место, они постучали во входную дверь. Открыла им женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

В квартире члены комиссии действительно нашли троих маленьких детей, но родителей там не было. Дети сидели с «тетей». Они рассказали, что их родители злоупотребляют спиртным. Поскольку «сиделка» была пьяной, а родителей в квартире не было вообще, комиссия приняла решение о помещении детей в спецучреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Известие об этом совершенно не обрадовало «тетю». Она набросилась на сотрудницу полиции с кулаками и причинила ей сильную физическую боль. В содеянном она раскаялась уже в ходе судебного процесса, поскольку на нее завели уголовное дело. В качестве наказания женщина получила штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»