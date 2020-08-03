Чиновников обязали докладывать Клычкову о своей некоммерческой жизни

Губернатор будет получать уведомления от государственных служащих.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок рассмотрения уведомления губернатора об участии в управлении отдельными некоммерческими организациями. Такие документы будут обязаны направлять в адрес главы региона чиновники областного и муниципального уровня – люди, замещающие соответствующие должности государственной и муниципальной службы на постоянной основе. Исключение сделано для депутатов Орловского облсовета.

Чиновников обязали уведомлять губернатора об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, кроме участия в управлении политической партией и органом профессионального союза. Не нужно уведомление и в случае участия в съезде, конференции или собрании общественной организации, жилищного, жилищно-строительного и гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Согласно документу чиновник не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты начала «участия в управлении» должен направить губернатору письмо по типовой форме. Впрочем, такие уведомления не будут поступать напрямую Клычкову или другому губернатору, хотя будут адресованы именно им. Они будут проходить через сито — структуру областной администрации, ответственную за профилактику коррупционных и других правонарушений.

Уведомление должно оформляться на бумаге, причем отдельно на каждую некоммерческую организацию, участие в управлении которой планирует осуществлять чиновник. К уведомлению потребуется приложить заверенную копию учредительного документа некоммерческой организации.

ИА «Орелград»