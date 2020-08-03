Ездить в такси орловцам придется в масках до осени

В Орловской области вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Орловской области приняли решение о продлении ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Губернатор Андрей Клычков подписал сразу несколько соответствующих документов, которые начали действовать с 1 августа.

В частности, продлен режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше. Для удобства оформления социальных документов он будет разбит на три периода: с 1 по 9 августа, с 10 по 23 августа и с 24 по 31 августа 2020 года. В новой редакции изложен пункт губернаторского указа, регламентирующий правила передвижения по Орловской области. Согласно ему ношение масок является обязательным, а перчаток – рекомендуемым.

В новой редакции данный пункт выглядит так: «Граждане обязаны использовать при входе и нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях».

Кроме того, областным и муниципальным чиновникам предписано проводить «мероприятия по организации и проведению на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других» с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

ИА «Орелград»