Орловский бизнес неплохо заработал во время пандемии

Прибыль региональных предприятий превысила 7 миллиардов рублей.

В Орловской области в январе-мае 2020 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 7,183 миллиарда рублей. Данный показатель превышает прошлогодний уровень на 35,1 процента.

По подсчетам статистиков, за отчетный период времени 176 предприятий региона сообща получили прибыль в размере 8,763 миллиарда рублей, а 106 предприятий сработали с совокупным убытком в размере 1,58 миллиарда. Отметим, что эти данные приведены без учета малого бизнеса и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, банков. Также в статистику не вошли банки, страховые организации и государственные и муниципальные учреждения.

Однако при этом темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года были рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. Это означает, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции орловский бизнес не только не ушел в минус, но и неплохо заработал.

Впрочем, статистики отметили и негативную тенденцию. Так, доля «просрочки» в общем объеме кредиторской задолженности орловских предприятий выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентных пункта и на конец мая 2020 года составила 2,4 процента. Размер просроченной кредиторской задолженности составил 1,767 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»