Под Орлом погибла пассажирка «Калины», врезавшейся в дерево

3.8.2020 | 10:40 Новости, Происшествия

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Водителя машины госпитализировали.

В субботу, 1 августа под Орлом «Лада Калина» вылетела с трассы и врезалась в дерево. В аварии погибла 41-летняя пассажирка автомобиля.

Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 15.30. За рулем отечественного авто сидел 27-летний мужчина. «Лада Калина» ехала от Орла в сторону Калуги. Примерно на 179 километре трассы водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

сообщается, что пассажирка машины скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель тоже пострадал. Через некоторое время после аварии он приехал в областную больницу. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии.

ИА «Орелград»

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