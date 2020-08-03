В Орле мэрия переходит на особый режим работы

В режиме повышенной готовности власти отработают двое суток.

Мэрия Орла издала постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации, предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Переход на усиленный режим службы связан с празднованием Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Напомним, город был освобожден советскими войсками 5 августа 1943 года.

Постановление мэрия издала «в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий». Особый режим работы будет действовать с 18:00 4 августа до 9:00 6 августа 2020 года. В этот же период времени то же самое власти рекомендовали сделать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. В частности, им советуют организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из руководящего состава.

По традиции, УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, а управлению по безопасности администрации города — уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»