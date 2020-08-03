В Орле назвали условия выделения путевок больным детям

3.8.2020 | 12:30 Новости, Общество

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Облздрав обновил правила санаторно-курортного лечения.

Департамент здравоохранения Орловской области в новой редакции издал приказ «О порядке медицинского отбора и направления детей на санаторно-курортное лечение». Согласно ему медицинский отбор и направление детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляют лечащий врач и заведующий отделением.

Там, где нет завотделением, это должен делать главный врач или его заместитель. Если речь идет о детях, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, то помимо лечащего врача решение принимает и врачебная комиссия (ВК) лечебно-профилактического учреждения по месту жительства.

Впрочем, главная роль по-прежнему отдана лечащему врачу. Это он определяет медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие противопоказаний для него, в первую очередь природных климатических факторов. Решение он должен принять «на основании анализа объективного состояния ребенка, результатов предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и других исследований».

Согласно приказу в сложных и конфликтных ситуациях по представлению лечащего врача и заведующего отделением заключение о необходимости санаторно-курортного лечения выдает ВК.

«При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания, в соответствии с которым ребенку рекомендовано санаторно-курортное лечение, следует учитывать наличие сопутствующих заболеваний, условия поездки на курорт, контрастность климатогеографических условий, особенности природных лечебных факторов и других условий лечения на рекомендуемых курортах, а также отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения у его сопровождающего», — говорится в документе.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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