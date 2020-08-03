В Орле открыли отремонтированный мост «Дружба»

Несмотря на официальный запрет массовых мероприятий, из церемонии открытия сделали шоу.

Сегодня, 3 августа в Орле после ремонта открыли мост «Дружба». Несмотря на продленный режим самоизоляции, церемонию сдачи объекта превратили, по сути, в массовое мероприятие.

По отремонтированному мосту, громко сигналя, проехала колонна спецтехники белгородского подрядчика, который завершал работы на объекте. Судя по репортажам местных СМИ, на открытии моста выступали музыканты, а на покрытых новым асфальтом тротуарах собралось большой количество людей, в том числе с детьми. Масок нет почти ни на ком.

Церемонию открытия моста приурочили к грядущему Дню города.

Как уже писал «Орелград», движение по мосту «Дружба» должно было открыться в конце 2019 — начале 2020 года. Однако прежний подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки работ. Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области. Согласно контракта со вторым подрядчиком, работы планировали завершить к 1 декабря 2020 года.

ИА «Орелград»