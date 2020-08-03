В Орле произошло массовое ДТП с такси

3.8.2020 | 12:12 Новости, Происшествия

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В Заводском районе столкнулись четыре машины.

В субботу, 1 августа в Орле произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал пассажир такси, а водитель одной из машин – участниц аварии оказался в больнице.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, около 21.00 30-летний водитель «Ауди 80» двигался по Карачевскому шоссе со стороны улицы Андреева в направлении улицы Спивака. В районе дома №77 по Карачевскому шоссе он столкнулся с оклеенной в такси «Ладой Ларгус» под управлением 48-летнего водителя. Уточняется, что «Ларгус» двигался во встречном направлении.

После удара каждая из этих машин столкнулась еще с одной. Так, «Ларгус» врезался в «Тойоту Королла», за рулем которой попутно справа ехала 30-летняя женщина. А «Ауди 80» задел грузовик «Сканиа» под управлением 39-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП травмы получил 39-летний пассажир «Лады Ларгус». А водителя «Ауди» пришлось госпитализировать  в областную больницу.

ИА «Орелград»

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