Жителей Орла напугала бесхозная сумка

Спокойствие горожан было нарушено вечером в воскресенье.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, вечером в 17.22 в минувшее воскресенье сотрудники 1-й пожарно-спасательной части организовали дежурство на улице Андрианова в Орле. Причиной стал вызов, поступивший от очевидца.

Сообщается, что возле подъезда жилого многоквартирного дома была обнаружена бесхозная сумка. На месте происшествия работали не только сотрудники 1-й ПСЧ, но и полицейские. Подозрительная сумка была обследована, взрывного устройства в ней, к счастью, не обнаружили. В сумке находились личные вещи.

В ГУ МЧС отметили человека, сообщившего о странном предмете. В ведомстве говорят, что избежать серьезных происшествий зачастую помогает именно бдительность обычных людей. Более того, ГУ МЧС напоминает, что для предупреждения происшествий, в том числе терактов, необходимо также обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами.

Обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию (по телефонам 02, 102), а также в службу спасения (телефоны 01, 101). При обнаружении подозрительных предметов специалисты советуют не подходить к ним близко и не трогать их, запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета, и дождаться прибытия оперативных служб.

«Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте, жилом доме или помещении, может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т. д., — напоминают в ГУ МЧС. — Признаками взрывного устройства могут быть натянутая проволока, шнур, провода или изоляционная лента неизвестного назначения и т.д. В любом случае не паникуйте и обратитесь к специалистам!».

ИА «Орелград»