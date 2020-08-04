На ремонте моста «Дружба» сэкономили больше 40 млн рублей

Подрядчик дал 8-летнюю гарантию на орловский мост.

На ремонте моста «Дружба» в Орле сэкономили порядка 43 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов. Срок гарантии, которую дал подрядчик, составляет 8 лет.

Как уже писал «Орелград», отремонтированный мост торжественно открыли вчера, 3 августа. На церемонии присутствовали первые лица области, городские чиновники, представитель фирмы-подрядчика ООО «Ремспецмост». Это второй подрядчик на объекте. Контракт с первым — ООО «Региональные газораспределительные сети» — расторгли из-за постоянных срывов сроков работ и их плохого качества. Новый подрядчик приступил к работе в октябре 2019 года, тогда же было закрыто движение на мосту. Изначально именно в конце 2019 года мост должны были сдать в эксплуатацию.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания, в ходе капитального ремонта моста здесь заменили все балки пролетных строений, уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали монолитные тротуарные плиты с пешеходным и барьерным ограждениями, укрепили конус насыпи моста, установили опоры наружного освещения и лестничные сходы. Выполнено множество сопутствующих работ, в том числе по переносу и устройству инженерных коммуникаций,

— Мост «Дружба» — не только наша история и наше настоящее, но и наше будущее. Являясь связующим звеном между двумя берегами, мост представляет собой важный стратегический объект. Кроме того, он призван сохранить исторически сложившийся облик города, а также разгрузить центральные улицы города, — сказал спикер заксобрания Леонид Музалевский. — Мы также прекрасно понимаем, что и другие мостовые сооружения областного центра требуют ремонта. И они тоже будут приведены в порядок, модернизированы в соответствии с современными ГОСТами. Это, прежде всего, делается для безопасности граждан нашего города.

ИА «Орелград»