Областные власти озвучили условия финансовой поддержки школ

Субсидии будут выдаваться на строго определенные цели.

Департамент образования Орловской области утвердил условия предоставления из областного бюджета субсидий подведомственным ему бюджетным учреждениям. Из документа следует, что эти перечисления будут строго целевыми. Причем список «целей» насчитывает 15 пунктов.

Так, школы и другие образовательные учреждения региона вправе рассчитывать на получение субсидий, выделенных на проведение текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования, меры соцподдержки, оплату услуг по лизингу основных средств, мероприятия по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, дистанционное образование детей-сирот, бесплатное питание, выплату стипендий обучающимся и другое.

Предоставление целевых субсидий учреждениям будет проводиться в рамках госпрограмм «Образование в Орловской области» и «Социальная поддержка граждан», а также программы реализации наказов избирателей депутатам Орловского облсовета.

Для получения денег учреждение должно подать в департамент заявку и документы, обосновывающие запрошенную сумму. Например, это может быть предварительная смета на выполнение ремонта, проведение мероприятий или приобретение имущества. Объем целевой субсидии будет определяться по итогам изучения поданных документов.

Учреждениям придется заключать с департаментом соглашения, причем они «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения», должны соответствовать ряду критериев. В частности, у них не должно быть неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, а также просроченной задолженности по возврату других субсидий в бюджет, из которого планируется предоставление новой целевой субсидии. Например, документ гласит, что не использованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий подлежат перечислению в бюджет.

ИА «Орелград»