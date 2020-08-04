Орловщина «лидирует» в рейтинге регионов по госдолгу

Орловская область оказалась на 83 месте из 85 по уровню бюджетных долгов.

Орловская область оказалась на третьем месте с конца списка регионов с растущим госдолгом. Эксперты «РИА Рейтинг» подвели итоги за первое полугодие 2020 года.

По данным рейтингового агентства, Орловская область входит в число 35 субъектов РФ, где государственный долг на 1 июля 2020 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Причем раньше Орловщина из этой группы «вылезала», но сейчас опять вернулась в замыкающую рейтинг группу, отмечают эксперты.

— В начале 2020 года Республика Мордовия оставалась единственным российским регионом, где объем госдолга превышал объем налоговых и неналоговых доходов, но спустя полгода в замыкающую рейтинг группу вернулись Республика Хакасия (127,5%) и Орловская область (102%), — сообщает «РИА Рейтинг». — Во всех трех случаях увеличение налоговой нагрузки можно объяснить сокращением налоговых и неналоговых доходов бюджета и ростом объема регионального госдолга.

На 1 июля 2020 года госдолг Орловской области составляет 19,77 млрд. рублей. За полгода он вырос на 10,9%. Доля бюджетных кредитов составляет 33%, доля банковских — 42%.

По данным Минфина, суммарный объем госдолга всех субъектов РФ после длительного периода снижения по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2%, составив 2,139 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 26,4 миллиарда рублей, и основной вклад в его увеличение внесли Санкт-Петербург и Свердловская область, пишет СМИ.

Как уже писал «Орелград», при утверждении трехлетнего бюджета региона в конце 2019 году губернатор Андрей Клычков на сессии областного Совета отмел все сомнения в том, что область будет процветать. На очевидные замечания депутатов о реальных трудностях, с которыми может столкнуться регион, Клычков ответил, что «на 1 февраля 2020 года госдолг не будет превышать 83%» и попросил не «разбирать регион на камне» и не смотреть на строчки рейтингов.

ИА «Орелград»