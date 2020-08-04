Орловская область стала больше зарабатывать на алкоголе

Поступления от алкогольных акцизов выросли почти вдвое.

В Орловской области доходы регионального бюджета за 2019 год поступили в объеме 35,119 миллиарда рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы были исполнены в сумме 19,916 миллиарда с приростом к уровню 2018 года на 708,3 миллиона. Такие сведения содержатся в отчете правительства области, который оно вынесло на публичные слушания. Напомним, Орловский облсовет назначил это мероприятие на 19 августа. Слушания пройдут в малом зале администрации региона.

Согласно отчету, по некоторым направлениям поступления значительно выросли. Например, сборы по акцизам на алкогольную продукцию составили 407,3 миллиона рублей с приростом к предыдущему года на 193,4 миллиона, или на 90,4 процента.

Прирост поступлений по акцизам на нефтепродукты составил 385,4 миллиона рублей, или 15,2 процента. Всего их было собрано 2,921 миллиарда рублей. Поступления по налогу на доходы физических лиц за год выросли на 310 миллионов рублей и составили 7,136 миллиарда.

По традиции, НДФЛ дал примерно половину налоговых доходов областному бюджету.

В то же время некоторые направления «просели». Так, поступление налога на прибыль составило 4,75 миллиарда рублей с сокращением по сравнению с уровнем 2018 года на 268,7 миллиона, или на 5,4 процента. В правительстве это связывают со «снижением поступлений от участников консолидированных групп налогоплательщиков, а также увеличением возврата переплаты излишне уплаченных сумм по налогу на прибыль из бюджета Орловской области — на 110,7 миллиона рублей».

Кроме того, на 150,7 миллиона рублей, или на 7,7 процента снизились сборы налога на имущество организаций за 2019 год. В данном случае специалисты объяснили ситуацию тем, что «с 1 января 2019 года из состава объектов налогообложения по налогу на имущество организаций исключено движимое имущество».

ИА «Орелград»