Орловские выпускники начали сдавать ЕГЭ дополнительно

Задания выполнят те, кто по разным причинам не сделал этого раньше.

В Орловской области стартовал дополнительный период ЕГЭ-2020. По данным Регионального центра оценки качества образования, в нем примут участие 8 человек. Это те выпускники, которые не завершили или пропустили экзамен в основной период по уважительной причине и которые сумели подтвердить это документально.

«Для проведения экзаменов организован один ППЭ на базе школы № 23 города Орла и один ППЭ на дому для выпускника с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали в Центре. — Со своими результатами участники экзаменов смогут ознакомиться не позднее 16-17 августа.

Сообщается, что четыре человека будут сдавать экзамены по английскому и французскому языкам (устная часть), биологии и информатике, один — по русскому языку.

Кроме того, три человека зарегистрированы на ЕГЭ по физике, два — по английскому и французскому языкам, по одному — по химии и математике профильного уровня.

ИА «Орелград»