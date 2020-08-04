СМИ: глава орловского СКР переводится в Дагестан

Анатолий Щуров покидает пост руководителя регионального СК, чтобы возглавить силовое ведомство в Дагестане.

Руководитель СКР по Орловской области Анатолий Щуров покидает свою должность и отправляется в Дагестан, чтобы возглавит местное ведомство. Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Указ о переводе Щурова уже подписан, однако официально пока не опубликован, пишет СМИ. Сообщается, что в настоящее время обязанности руководителя орловского СУ СК исполняет Виталий Чванов.

Должность главы орловского силового ведомства Анатолий Щуров занял в 2017 году, сменив Сергея Сазина. В Орел Щурова перевели из Липецка, где он занимал аналогичную должность.

СК в Дагестане долгое время провело без руководителя. Напомним, после скандал с кланом Арашуковых руководителя местного СУ СКР Сергея Дубровина отправили в отставку, а его первого зама отстранили от должности. И.о. главы ведомства Олег Потанин в июле этого года попал в серьезную аварию, его госпитализировали в Москву.

ИА «Орелград»