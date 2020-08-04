Стало известно о смертности в Орле на фоне пандемии

Несмотря на коронавирус, уровень смертности в регионе сократился.

Данные о смертности и рождаемости приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области. Согласно им демографическая ситуация в регионе в январе-мае 2020 года привычно характеризовалась процессом естественной убыли населения.

Число умерших орловцев за отчетный период времени превысило число родившихся в 2,1 раза.

При этом пандемия новой коронавирусной инфекции совершенно не ухудшила статистику. Согласно официальным сведениям, по сравнению с январем-маем 2019 года в Орловской области количество умерших граждан сократилось на 47 человек, или на 1 процент. Всего за указанный период времени в регионе скончались 4 875 человек. Правда, сократился и уровень рождаемости, причем более ощутимо. Всего в регионе появилось на свет 2 292 малыша. Это на 116 новорожденных, или на 4,5 процента меньше, чем в январе-мае 2019 года.

«В январе-апреле 2020 года миграционная убыль населения составила 13 человек, — говорится также в бюллетене. — В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 406 человек больше, чем прибыло в регион, при этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 393 человека».

ИА «Орелград»