В мэрии Орла рассказали об ограничениях движения 5 августа

В городе запретят парковку и перекроют центральные улицы

В пресс-службе администрации Орла рассказали, где будет закрыто или ограничено движение в связи с празднованием Дня города.

Так, 5 августа с 00.00 до 10.00 будут запрещены движение и парковка транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской).

До 12.00 запретят стоянку на улице Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с 4-й Курской), улице Московской (от Красного моста до улицы Революции), площади Мира (от Московской до Пушкина).

С 9.30 до 11.00 будет нельзя будет проехать по улице Карачевской (от 1-й Посадской до Гостиной), улице Гостиной (от Карачевской до Гагарина), улице Комсомольской (от 1-й Посадской до Красного моста), улице Московской (от Красного моста до пересечения с улицей Революции), улице Пушкина (от Красного моста до переулка Новосильского), площади Мира (от Московской до Пушкина).

ИА «Орелград»