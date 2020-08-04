В Орле при столкновении двух иномарок пострадала годовалая девочка

Ребенок сидел в автокресле на заднем сиденье авто.

Вчера, 3 августа в Орле произошла авария с участием двух иномарок. В одной из них в детском кресле была годовалая девочка. Малышке понадобилась помощь медиков.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. ДТП случилось около 11.30 на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Революции. За рулем «Киа Церато» ехала 26-летняя женщина. Она двигалась по улице Революции со стороны Московской в направлении набережной Дубровинского. На перекрестке «Киа» столкнулась с «Фольксвагеном» под управлением 55-летнего водителя, который ехал по улице Советской в направлении улицы Степана Разина.

Годовалая малышка, которая сидела в «Киа» на заднем пассажирском сидении в автокресле, получила травмы. Сообщается, что с места аварии ее увезли на скорой мощи в НКМЦ им.Круглой. Но, видимо, ребенок пострадал не сильно: после осмотра медиков девочку отправили домой.

ИА «Орелград»