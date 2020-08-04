В Орле заложили капсулу на строительстве футбольного манежа

Спортивное послание потомкам оставили знаменитый футбольный тренер и чемпион СССР

В Орле начали строить футбольный манеж. Он будет находиться на территории стадиона им.Ленина. Вчера, 3 августа здесь состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент будущего спортивного объекта. Послание потомкам в основу здания закладывали заслуженный тренер РСФСР, почетный гражданин Орла Юрий Семин, чемпион СССР в составе ЦСКА, мастер спорта Николай Долгов, первые лица области, депутаты.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, в тексте послания, вложенного в капсулу, в частности, говорится, что футбол в Орле любят и ценят. Под руководством опытных тренеров воспитанники СШОР «Русичи» неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований. Также в сообщении выражается надежда, что спортивные объекты, которые возводятся сегодня, прослужат многим поколениям орловцев.

Послание потомкам подписали почетные гости мероприятия, а затем капсулу запечатали в бетон.

— Сегодня у нас в регионе создаются все условия, чтобы наши дети и профессиональные спортсмены могли заниматься физической культурой, готовиться к серьезным стартам, — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский. — А футбол был и остается одним из самых массовых и самым любимым видом спорта. Только в спортшколе «Русичи» им занимается более 1000 детей. Для футбольной Орловщины данный объект имеет колоссальное значение. Манеж позволит нашим юным футболистам тренироваться в современных условиях, в полную силу готовиться к важным соревнованиям в любое время года, показывать высокие результаты, тем самым прославляя Орловскую землю. Так, как это делали в свое время Николай Васильевич Долгов, Сергей Вячеславович Кирьяков. Я искренне благодарю Юрия Павловича Семина за то, что он нашел время и приехал к нам. Присутствие на этом событии одного из лучших тренеров России — не просто добрый знак, это стимул тренироваться с удвоенным рвением и стремиться к победам!

По информации пресс-службы облсовета, решение о строительстве футбольного манежа было принято в 2019 году. В январе 2020 года заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Стоимость объекта составит более 450 млн рублей, сдать его планируют в 2023 году. Общая площадь манежа составит 9554,9 кв. м., а размеры спортивного зала — 72×54 м. Основной спортивный блок дополнит 4-этажное бытовое здание, в котором разместятся 8 раздевалок, медицинские кабинеты, тренажерные залы и вспомогательные помещения.

ИА «Орелград»