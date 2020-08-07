Как выбрать вентилятор для котла?

Дутьевой вентилятор позволяет повысить интенсивность сжигания топлива и осуществлять его с требуемыми параметрами. Вентилятор подает воздух на горение в топку, печь или горелку, при этом больший объем кислорода воздуха как окислителя способствует более интенсивному сгоранию. Так как рабочей средой для дутьевого вентилятора является обычный воздух, он не имеет существенных отличий от стандартного центробежного вентилятора. Он состоит из корпуса-улитки, внутри которого вращается радиальное рабочее колесо, и приводного электродвигателя.

Вентилятор WPA-160 используется для подачи воздуха в топку отопительных котлов. Его применяют для вентиляции помещения либо технологического оборудования при температуре окружающей среды от 0 до 40ºС. Вентилятор для котла ВПА-160 может успешно работать с любым видом твердотопливных котлов, установленных в системах отопления на котлах промышленного, так и бытового типа. Подробнее — по ссылке на сайте WPA-160. Современное оборудование от компании ООО «РусьИнтерПром» — на сайте компании можно подобрать вентилятор и многие другие товары.

Вентилятор имеет заслонку, которая управляется потоком выходящего воздуха. При отсутствии потока воздуха (выключен вентилятор) заслонка закрывается под действием грузика на оси заслонки вентилятора. Это позволяет исключить попадание воздуха в котел в выключенном состоянии вентилятора. За счет количества грузиков на оси можно компенсировать избыточную тягу дымовой трубы, так чтобы заслонка была полностью закрыта в выключенном состоянии вентилятора. За счет регулирования положения грузиков на оси можно устанавливать вентилятор в любом положении.

Для предотвращения подсасывания воздуха из зольника котла, в вентиляторе установлена гравитационная заслонка с балансировочным винтом. В верхней части вентилятора установлена клемная коробка с ответной частью для подключения контроллера котла. К котлу вентилятор присоединяется через фланцевое соединение, в комплекте идет прокладка.

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