Орловца осудили за то, что он расковырял несколько снарядов

Уголовное дело было заведено на жителя Троснянского района.

Кромской районный суд Орловской области с участием государственного обвинителя, зампрокурора Троснянского района, рассмотрел уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ). На скамье подсудимых оказался пенсионер.

Органом дознания он был обвинен в том, что незаконно извлек бездымный порох из нескольких патронов и снарядов, которые нашел в поле. Таких эпизодов тоже было несколько. Пенсионеру явно везло: он раз за разом находил в поле боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Затем «расковыривал» их и извлекал из них бездымный порох, который смешивал и хранил дома в пластмассовой емкости.

Однажды домой к пенсионеру нагрянули сотрудники регионального управления ФСБ, которые проводили оперативное мероприятие. Банку с порохом времен Второй мировой войны они обнаружили в хозяйственной постройке. Всего у пенсионера было изъято 1215,2 грамма пороха. Экспертиза показала, что он пригоден к использованию и относится к категории взрывчатых веществ.

В суде подсудимый заявил ходатайство о проведении разбирательства в особом порядке с прекращением уголовного дела и назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7000 рублей. Государственный обвинитель выступило против этого. Он просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Суд, изучив заявленное ходатайство и материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимого, с учетом мнения сторон принял собственное решение. Уголовное дело все-таки было прекращено. Подсудимого наказали судебным штрафом в размере 15 000 рублей. На уплату ему отвели 60 дней.

ИА «Орелград»