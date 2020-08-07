Орловцам рассказали, как снизить расходы на ОДН

Энергетики назвали простой способ снижения платы за электричество.

Компания «Орловский энергосбыт» обратилась к жильцам многоквартирных домов, известив их об изменении порядка расчета платы за электроэнергию, расходуемую на так называемые общедомовые нужды (ОДН). Например, такую плату берут за свет на лестничных площадках.

«Ранее в случаях, когда фактическое потребление электроэнергии на содержание общедомового имущества превышало нормативные значения, расчет ограничивался нормативом, — пояснили энергетики. — Согласно поправкам теперь начисление за электропотребление на общедомовые нужды будет производиться только по фактическому потреблению, зафиксированному общедомовыми приборами учета».

Расходы на ОДН рассчитываются как разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний индивидуальных счетчиков. Эту разницу делят между всеми жильцами пропорционально размеру площади каждой квартиры. Не все считают такой способ справедливым, но он в любом случае законный.

Энергетики даже подсказали орловцам, как можно немного сократить расходы на ОДН. Для этого потребуется не только желание, но и дисциплинированность, ответственность и слаженность действий жильцов каждого дома.

Как подметили энергетики, при передаче потребителями показаний индивидуальных приборов учета в одни и те же дни обычно отмечается снижение расходов на общедомовые нужды. В целом в связи с вступившими в силу изменениями «Орловский энергосбыт» рекомендует своим клиентам передавать показания электросчетчиков ежемесячно с 23 по 25 число.

ИА «Орелград»