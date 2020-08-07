В Орле голосование по Конституции обошлось в 90 млн рублей

7.8.2020 | 13:00 Новости, Общество

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Облизбирком утвердил финансовый отчет о голосовании.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, очередное заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В результате был утвержден отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных региону на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Из него следует, что всего Орловская область на указанные цели получила 90,875 миллионов рублей. Деньги потратили не полностью: остаток средств на счетах составил 105 тысяч рублей. Большая часть финансов была потрачена на дополнительную оплату труда и вознаграждение членов комиссий с правом решающего голоса и работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе. На эти цели ушло около 78 миллионов рублей.

Чуть более 748 тысяч рублей составили расходы на изготовление печатной продукции. Из них 640 тысяч рублей было заплачено за изготовление самих бюллетеней для голосования. Еще чуть более 100 тысяч рублей ушло на выпуск иной печатной продукции. Канцелярские расходы потянули на 936 тысяч рублей, приобретение и изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) обошлось бюджету еще в 335 тысяч.

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, составили 4,993 миллиона рублей, из них 3,895 миллиона было заплачено за транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.

ИА «Орелград»

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