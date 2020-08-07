В Орловской области открыли предварительную запись в колонию

В режимных учреждениях постепенно снимаются ограничения.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции еще в марте ограничения постепенно снимаются. Так, во всех подведомственных режимных учреждениях уже возобновлен прием передач и посылок. Речь идет о трех исправительных колониях, двух колониях-поселениях и следственном изоляторе в Орле. Во всех них, за исключением исправительной колонии общего режима №5 в Нарышкино, возобновлено предоставление краткосрочных свиданий.

«В ИК-5 завершается оборудование техническими средствами комнат краткосрочных свиданий, — пояснили в УФСИН. — О возобновлении краткосрочных свиданий в ИК-5 будет сообщено дополнительно».

В женской исправительной колонии №6 в Кромском районе ведется предварительная запись на краткосрочные свидания и передачи. Записаться можно в будние дни по телефону (4862) 72-96-11 с 13.00 до 14.00. несмотря на ослабление ограничений, в учреждениях по-прежнему действуют строгие санитарные меры.

«Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, при наличии у всех участников свидания средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток), — подчеркнули в УФСИН. — В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами свидание незамедлительно прекращается».

Кроме того, на входе проводится обязательный контроль состояния здоровья тех, кто приехал на свидание. В частности, им измеряют температуру. Если она повышенная, посетителя не пропустят. Не допустят на свидание и тех, у кого имеются видимые признаками респираторного заболевания.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий», — добавили в УФСИН.

ИА «Орелград»