Большекуликовскую школу под Орлом сделают Малокуликовской

Власти Орловского района затеяли реорганизацию школы.

Администрация Орловского района приняла решение о реорганизации муниципальной бюджетной Большекуликовской основной общеобразовательной школы. Она будет присоединена к Малокуликовской средней общеобразовательной школе и станет ее филиалом. Соответственно, Малокуликовская школа станет полным правопреемником Большекуликовской.

Функции учредителя объединенного учреждения будут возложены на районный отдел общего образования. Согласно постановлению администрации все необходимые мероприятия по реорганизации должны быть проведены до 31 декабря 2020 года. В ближайшие дни об объединении будут уведомлены компетентные органы, в частности налоговая служба. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования и Федеральное казначейство.

Работникам Большекуликовской школы выдадут выходные пособия. Устав Малокуликовской школы будет изменен, поэтому придется заключить новые соглашения с работниками, а также переоформить лицензию на право ведения образовательной деятельности.

ИА «Орелград»