Под Орлом осудили наркоманку, ограбившую три «Пятерочки»

9.8.2020 | 14:00 Новости, Происшествия

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Одно из преступлений девушка совершила в паре с подельником.

Подробности этого уголовного дела раскрыл Дмитровский районный суд Орловской области. Перед ним предстали молодой человек и девушка. Им предъявили обвинения в совершении нескольких краж и грабежей. На счету девушки оказалось три преступления. Так, в сентябре 2019 года она в Орле обокрала «Пятерочку». Девушка сложила в сумку различные товары стоимостью почти 3000 рублей и ушла, не оплатив их.

Спустя месяц ее будущий подельник совершил аналогичное преступление в городе Дмитриеве Курской области. Оно обворовал магазин «Магнит»: тайно  вынес товары также на 3000 рублей. Еще месяц спустя, в ноябре 2019 года, молодой человек и девушка, видимо, нашли друг друга и вступили в преступный сговор. Они вдвоем посетили магазин «Пятерочка»,  расположенный в Дмитровске Орловской области.

Как сообщили в суде,  подельники прошли в торговый зал, где девушка с торговых прилавков сложила товар в свою сумку, а ее спутник — в  полиэтиленовый пакет. В данном случае сумма похищенного превысила 4,7 тысячи рублей. В декабре прошлого года та же девушка посетила с визитом магазин «Пятерочка» в городе Железногорске Курской области. Товары на этот раз она просто распихивала по карманам. Успела набрать их на 661 рубль. Ее поймали сотрудники магазина на выходе.

В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях признали в полном объеме и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Мужчина получил   лишение свободы на срок 2 года 5 месяцев и 5 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее он был судим.

Девушка ранее судима не была. Учитывая это, суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год  и 10 месяцев с удержанием 15 процентов заработка в доход государства. Кроме того, ее обязали  пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию.  Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»

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