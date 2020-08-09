Под Орлом осудили наркоманку, ограбившую три «Пятерочки»

Одно из преступлений девушка совершила в паре с подельником.

Подробности этого уголовного дела раскрыл Дмитровский районный суд Орловской области. Перед ним предстали молодой человек и девушка. Им предъявили обвинения в совершении нескольких краж и грабежей. На счету девушки оказалось три преступления. Так, в сентябре 2019 года она в Орле обокрала «Пятерочку». Девушка сложила в сумку различные товары стоимостью почти 3000 рублей и ушла, не оплатив их.

Спустя месяц ее будущий подельник совершил аналогичное преступление в городе Дмитриеве Курской области. Оно обворовал магазин «Магнит»: тайно вынес товары также на 3000 рублей. Еще месяц спустя, в ноябре 2019 года, молодой человек и девушка, видимо, нашли друг друга и вступили в преступный сговор. Они вдвоем посетили магазин «Пятерочка», расположенный в Дмитровске Орловской области.

Как сообщили в суде, подельники прошли в торговый зал, где девушка с торговых прилавков сложила товар в свою сумку, а ее спутник — в полиэтиленовый пакет. В данном случае сумма похищенного превысила 4,7 тысячи рублей. В декабре прошлого года та же девушка посетила с визитом магазин «Пятерочка» в городе Железногорске Курской области. Товары на этот раз она просто распихивала по карманам. Успела набрать их на 661 рубль. Ее поймали сотрудники магазина на выходе.

В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях признали в полном объеме и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Мужчина получил лишение свободы на срок 2 года 5 месяцев и 5 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее он был судим.

Девушка ранее судима не была. Учитывая это, суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 10 месяцев с удержанием 15 процентов заработка в доход государства. Кроме того, ее обязали пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»