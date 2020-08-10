Клычков создал «сельсовет» областного значения

При губернаторе будет работать совет по вопросам АПК.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о межведомственном координационном совете по вопросам развития агропромышленного комплекса. Это будет коллегиальный орган. Его возглавил Сергей Борзенков, заместитель председателя правительства области по развитию АПК. Перед советом поставлен целый ряд задач. Так, он займется подготовкой предложений по определению и развитию приоритетных отраслей агропромышленного комплекса Орловской области.

На совет возложены функции «совершенствования взаимодействия между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственными товаропроизводителями, субъектами научно-технической деятельности и субъектами, осуществляющими торговую деятельность». Грубо говоря, члены совета должны объединить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к АПК.

Также вновь созданный орган займется проблемами повышения эффективности государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса, развития научного и кадрового потенциала, межрегионального и международного сотрудничества. Он призван помочь повысить конкурентоспособность продукции орловского АПК «на основе повышения эффективности сельскохозяйственного производства».

Кроме того, в ведении совета будут вопросы привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс и участия орловских агропредприятий в международных и межрегиональных проектах, выставках и ярмарках. Также он будет рассматривать вопросы «недопущения снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения вследствие их нерационального использования в сельском хозяйстве» и вопросы «реализации экспортного потенциала с учетом приоритета самообеспеченности региона сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием».

ИА «Орелград»