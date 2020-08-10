Орловцев предупредили о мошенничестве с возвратом НДС

Налоговики рассказали о новом сценарии аферистов.

Информация о появившихся в Сети мошенниках опубликована на сайте управления ФНС России по Орловской области. Но идет она от Федеральной налоговой службы. Суть в том, что в Сети появились аферисты, жертвами которых вполне могут стать и жители Орловской области. Мошенники пользуются ситуацией: в связи с пандемией власти оказывают новые меры поддержки бизнесу и гражданам. Но не все толком знают, кому и что положено от государства.

Аферисты пользуются этим и предлагают гражданам вернуть НДС за приобретенные товары. Поясним, что НДС – это налог на добавленную стоимость, который исчисляется продавцом дополнительно к цене товаров, работ и услуг и предъявляется к оплате покупателю.

Плательщиками НДС являются организации и ИП, которые имеют право на возврат налога при переплате. Право на компенсацию НДС имеют и иностранные граждане — при вывозе за границу приобретенных в России товаров (система Tax free).

«Мошенники создают фейковые сайты под названием «Единый центр компенсации налога добавленной стоимости (или невыплаченных денежных средств)», внешне напоминающие сайты государственных органов, — говорится в сообщении ФНС. — Их адреса регулярно меняются, но принцип работы остается прежним. На сайте размещается ссылка на фейковое постановление. Оно направлено якобы на поддержку импортозамещения и повышение благосостояния населения».

На этих сайтах публикуется якобы официальная информация, например, о том, что каждый гражданин имеет право на получение денежной компенсации затрат на оплату товаров иностранного производства. Более того, желающим предлагается тут же все и оформить. Заманивают доверчивых граждан не только «удобством сервиса», но и крупными суммами, которые те будто бы могут получить.

«Тут же предлагается внести в заданную форму последние шесть или восемь цифр номера вашей банковской карты, — пояснили в налоговой службе. — Затем система выдает сообщение о сумме положенной компенсации по НДС. При этом отмечается, что получить деньги можно только в ограниченный срок, оплатив ряд услуг: консультация юриста, заполнение анкеты и др. Оплатив все услуги, граждане не получают обещанные мошенниками суммы».

Эта информация распространяется в видеороликах на YouTube и через рассылку на электронную почту и в мессенджеры, предупреждают налоговики. И напоминают, что при получении денег в рамках господдержки не требуется оплаты каких-либо услуг.

ИА «Орелград»