Орловская ветслужба впервые за много лет получила новые авто

Машины были закуплены за счет средств областного бюджета.

Как сообщает управление ветеринарии Орловской области, впервые за много лет частично обновился автопарк государственной ветеринарной службы. В частности, БУОО «Новодеревеньковская районная станция по борьбе с болезнями животных» получила автомобили УАЗ «Фермер» и «Лада Ларгус». Еще две «Лады Ларгус» в рамках госконтракта были приобретены для Верховской и Новосильской районных станций по борьбе с болезнями животных.

«За последнее десятилетие парк служебных автомобилей бюджетных учреждений ветеринарии Орловской области за счет бюджета пополнялся редко», — отметили в управлении и добавили, что машины были закуплены «благодаря инициативе губернатора Орловской области Клычкова при поддержке депутатов Орловского областного Совета народных депутатов».

Отметим, что средства на покупку техники были выделены в рамках государственной программы «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области». Она финансируется за счет средств регионального бюджета.

В управлении добавили, что замена устаревших машин новыми поможет эффективнее решать задачи возложенные на службу: это и недопущение заразных болезней животных, и защита населения от общих для человека и животных болезней, и выпуск в реализацию безопасной продукции животного происхождения.

ИА «Орелград»