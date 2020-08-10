Орловская ветслужба впервые за много лет получила новые авто

10.8.2020 | 19:00 Новости, Общество

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Машины были закуплены за счет средств областного бюджета.

Как сообщает управление ветеринарии Орловской области, впервые за много лет частично обновился автопарк государственной ветеринарной службы. В частности, БУОО «Новодеревеньковская районная станция по борьбе с болезнями животных» получила автомобили УАЗ «Фермер» и «Лада Ларгус». Еще две «Лады Ларгус» в рамках госконтракта были приобретены для Верховской и Новосильской районных станций по борьбе с болезнями животных.

«За последнее десятилетие парк служебных автомобилей бюджетных учреждений ветеринарии Орловской области за счет бюджета пополнялся редко», — отметили в управлении и добавили, что машины были закуплены «благодаря инициативе губернатора Орловской области Клычкова при поддержке депутатов Орловского областного Совета народных депутатов».

Отметим, что средства на покупку техники были выделены в рамках государственной программы «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области». Она финансируется за счет средств регионального бюджета.

В управлении добавили, что замена устаревших машин новыми поможет эффективнее решать задачи возложенные на службу: это и недопущение заразных болезней животных, и защита населения от общих для человека и животных болезней, и выпуск в реализацию безопасной продукции животного происхождения.

ИА «Орелград»

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