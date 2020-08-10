Орловский сенатор объяснил, как избежать второй волны COVID-19

10.8.2020 | 17:10 Новости, Общество

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Владимир Круглый призвал соблюдать масочный режим.

Региональное отделение политической партии «Единая Россия» опубликовало очередной комментарий члена своего политсовета заслуженного врача РФ, сенатора от Орловской области Владимира Круглого. По его словам, ужесточение масочного режима позволит избежать или свести к минимуму вторую волну коронавируса. По слухам, в Россию она может прийти уже осенью – в сентябре-октябре.

«Второй волны одновременно во всех регионах нашей огромной страны не будет, — считает Владимир Круглый. — Может быть, в каких-то регионах подъем, но чтобы по всей стране — это маловероятно. Вакцинация предполагается, по разным источникам, в сентябре-октябре. С массовой вакцинацией вероятность второй волны существенно уменьшится».

Сенатор также заявил, что на данный момент наиболее сложно ситуация складывается в Краснодарском крае, что, предположительно, связано с проведением туристического сезона. Увеличение числа заболевших наблюдается и в других регионах. Специалисты связывают это с тем, что люди перестают соблюдать меры предосторожности.

«Снова закрывать кафе и рестораны не нужно. Прямой связи между ростом заболеваемости и их работой нет», — отметил Владимир Круглый.

ИА «Орелград»

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