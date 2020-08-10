Орловское молоко не вписалось в техрегламент ЕАЭС

Агрофирма поставляла на завод сырье, не отвечающее требованиям.

Орловская агрофирма из Корсаково была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление она не обжаловала, и оно уже вступило в законную силу. Агрофирму наказали за поставку недоброкачественного сырья на один из региональных молокоперерабатывающих заводов. Последний, кстати, поставляет продукцию на экспорт.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, поставщика недоброкачественного сырья наказали в рамках федерального мониторинга сырьевых зон предприятий-экспортеров. Специалисты отобрали пробы коровьего молока, которое поставлялось на вышеуказанный завод.

«В ходе лабораторных исследований специалисты Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ установили превышение в образце молока допустимого уровня содержания соматических клеток, что свидетельствует о нарушении требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС», — сообщили в ТУ Россельхознадзора.

Как говорят специалисты, присутствие в молоке большого количества соматических клеток «ведет к серьезному снижению его качественных показателей: теряется биологическая полноценность, ухудшаются технологические свойства при переработке».

ИА «Орелград»