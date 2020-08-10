Суд «закрыл» на два месяца чиновника по делу о бараках для сирот

Ожидать окончания следственных действий он будет под стражей.

Заводской районный суд города Орла по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении замглавы администрации Троснянского района Александра Фроловичева. Согласно постановлению до 2 октября 2020 года чиновник будет содержаться под стражей. Его будут держать в орловском СИЗО-1.

Как уже рассказывал «Орелград», чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Как отметили в суде Заводского района, предварительное следствие по уголовному делу ведет группа отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области.

Ранее в пресс-службе этого ведомства сообщили, что чиновника подозревают в нарушении жилищных прав детей-сирот. По версии следствия, в ноябре 2017 года он от своего имени подписал и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных и технических норм. Затем восемь квартир в нем были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Квартиры оказались ненадлежащего качества. На это первой пожаловалась в Сети девушка, получившая квартиру в «бараке». С ее слов, «вся отделка сразу после новоселья начала отваливаться, и даже фундамент «трещит по швам». После этого была организована прокурорская проверка, затем и было заведено уголовное дело.

ИА «Орелград»