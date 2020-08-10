Три сотни орловцев попались на самозахвате земли

Росреестр назвал главные нарушения в Орловской области.

В Орловской области недобросовестные граждане нарушили земельное законодательство свыше 300 раз. Такие данные приводит региональное управление Росреестра. В ведомстве уточнили, что в этом году госземинспекторы провели 252 проверки и вскрыли в результате 334 нарушения требований земельного законодательства. По итогам проверок недобросовестные землевладельцы были оштрафованы на общую сумму 920 тысяч рублей.

«Самым распространенным нарушением на территории региона остается самовольное занятие земельных участков – более 90 процентов от общего числа выявленных нарушений», — рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Орловской области.

Ведомство также призвало орловцев заранее готовиться к проверкам, план которых опубликован на официальном сайте Росреестра. В частности, гражданам советуют проверить наличие правоустанавливающих документов на землю, соответствие используемой площади установленным границам, а также исключить использование участка не по целевому назначению.

Штрафы за допущенные нарушения весьма внушительны. Например, для физических лиц минимальный штраф составляет 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – 100 тысяч.

ИА «Орелград»