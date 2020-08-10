Три сотни орловцев попались на самозахвате земли

10.8.2020 | 16:33 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Росреестр назвал главные нарушения в Орловской области.

В Орловской области недобросовестные граждане нарушили земельное законодательство свыше 300 раз. Такие данные приводит региональное управление Росреестра. В ведомстве уточнили, что в этом году госземинспекторы провели 252 проверки и вскрыли в результате 334 нарушения требований земельного законодательства. По итогам проверок недобросовестные землевладельцы были оштрафованы на общую сумму 920 тысяч рублей.

«Самым распространенным нарушением на территории региона остается самовольное занятие земельных участков – более 90 процентов от общего числа выявленных нарушений», — рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Орловской области.

Ведомство также призвало орловцев заранее готовиться к проверкам, план которых опубликован на официальном сайте Росреестра. В частности, гражданам советуют проверить наличие правоустанавливающих документов на землю, соответствие используемой площади установленным границам, а также исключить использование участка не по целевому назначению.

Штрафы за допущенные нарушения весьма внушительны. Например, для физических лиц минимальный штраф составляет 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – 100 тысяч.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования