В Орле поздравили работников строительной сферы

10.8.2020 | 7:32 Новости, Общество

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С профессиональным праздником строителей поздравил глава облсовета.

По традиции, во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. В этом году он выпал на 9 августа. С профессиональным праздником работников строительной сферы поздравил спикер областного Совета Леонид Музалевский.

— Быть строителем — значит быть творцом. Во многом благодаря вашему созидательному труду наши населенные пункты преображаются, становятся уютными и современными. Появляются новые дома и школы, детские сады и больницы, промышленные предприятия, возводятся различные инженерные сооружения. В эти объекты вложены не только силы и знания, но и тепло ваших рук, искренняя любовь к родной Орловщине!, — сказал Музалевский.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам отрасли, которые передают молодым коллегам профессиональный опыт, знания и умения.

Спикер облсовета пожелал всем строителям здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

ИА «Орелград»

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