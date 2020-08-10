В Орловской области отмечен рост числа больных коронавирусом

Последние дни количество новых заболевших только увеличивается.

За минувшие сутки в Орловской области выявлено еще 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 016.

Последние несколько недель количество выявленных новых случаев на Орловщине колебалось от 20 до 30. Но с конца прошлой недели прослеживается явная тенденция к увеличению заболеваемости: так, в субботу, 8 августа стало известно о 38 заболевших, к 9 августа зафиксировали еще 43 случая заражения.

За последние сутки в Орловской области выздоровели 4 639 человек. За выходные умер еще один заболевший орловец, общее количество погибших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 94.

За последние сутки в России COVID-19 заразились еще 5 118 человек в 83 регионах. Всего с начала пандемии в стране заразились 892 654 человека. Умерли 15 001 (+70 за сутки).

ИА «Орелград»