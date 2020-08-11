На каждого орловца насчитали по 29,5 жилых «квадрата»

11.8.2020 | 16:43 Новости, Общество

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Согласно статистике обеспеченность орловцев жильем значительно выросла.

Как сообщает Орелстат, с начала XXI века жилищный фонд в Орловской области увеличился на 3,854 миллиона квадратных метров. На начало 2020 года он составлял 21,632 миллиона «квадратов». Судя по статистике, орловцам явно есть, где жить. Если в 2000 году на одного жителя области в среднем приходилось 20,3 квадратных метра жилой площади, то к концу 2019 года этот показатель вырос до  29,5.

«На Орловщине активно возводятся новые комплексы высотных многоквартирных благоустроенных домов, — говорят в Орелстате. — Среди них можно выделить такие как «Пробуждение», «Новая Ботаника», «Зеленый остров», «Солнечный берег», «Московский парк», «Болховский», «Первый», «Солнечный», «Лесной квартал» и другие. Только в первом полугодии 2020 года в нашем регионе было введено 112,7 тысячи квадратных метров жилья. Это на 19 процентов больше, чем в том же периоде прошлого года».

Сообщается, что в текущем году организации сдали в эксплуатацию 501 квартиру общей полезной площадью 26,6 тысячи квадратных метров, что на 43 процента выше уровня прошлого года. Население региона за счет собственных и кредитных средств построило 683 дома общей полезной площадью 86,1 тысячи «квадратов».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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