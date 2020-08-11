Обитателей орловских бараков позвали в прокуратуру

11.8.2020 | 12:00 Новости, Общество

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Новый областной прокурор готов провести личный прием по вопросам переселения из ветхого жилья.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, 19 августа 2020 года Владислав Малкин проведет личный прием жителей региона. Тема вопросов — переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Начало тематического приема запланировано на 10.00.

Сообщается, что встреча пройдет с целью состояния законности в указанных сферах.

По вопросам записи на прием прокурора области по указанным вопросам граждане могут обратиться по следующим телефонам:  8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник. 8-903-637-14-95, 8(4862) 43-63-89 – дежурный прокурор.

ИА «Орелград»

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