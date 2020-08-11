Орловцам пообещали вакцину от коронавируса буквально через месяц

В начале осени жителей региона начнут бесплатно прививать не только от гриппа.

По словам главы департамента здравоохранения Ивана Залогина, бесплатная вакцина от коронавируса в Орловской области может появиться «уже в сентябре-октябре». Об этом чиновник рассказал сегодня, 11 августа, на брифинге для СМИ.

По информации Залогина, в области уже начали готовится к осенне-зимнему периоду с традиционным подъемом заболеваемости ОРВИ. «Вакцинировать в этом году будем более широко. Формируются прививочные бригады», — сказал Залогин.

Сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что утром 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Путин попросил главу Миздрава РФ Михаила Мурашко «проинформировать поподробнее», но отметил, что уже знает об эффективной работе нового средства и о том, что оно формирует устойчивый иммунитет, передает «Регнум».

ИА «Орелград»