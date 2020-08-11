Орловцам пообещали вакцину от коронавируса буквально через месяц

11.8.2020 | 12:20 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

В начале осени жителей региона начнут бесплатно прививать не только от гриппа.

По словам главы департамента здравоохранения Ивана Залогина, бесплатная вакцина от коронавируса в Орловской области может появиться «уже в сентябре-октябре». Об этом чиновник рассказал сегодня, 11 августа, на брифинге для СМИ.

По информации Залогина, в области уже начали готовится к осенне-зимнему периоду с традиционным подъемом заболеваемости ОРВИ. «Вакцинировать в этом году будем более широко. Формируются прививочные бригады», — сказал Залогин.

Сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что утром 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Путин попросил главу Миздрава РФ Михаила Мурашко «проинформировать поподробнее», но отметил, что уже знает об эффективной работе нового средства и о том, что оно формирует устойчивый иммунитет, передает «Регнум».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования