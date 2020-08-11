Орловский суд разрешил водителю искупить вину за смертельное ДТП деньгами

Виновник летального ДТП отделался судебным штрафом.

Как сообщает Орловский районный суд, прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Белгородской области. Органами предварительного следствия он обвинялся по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как пояснили в суде, происшествие произошло в мае 2020 года. Подсудимый, управляя технически исправным автомобилем ГАЗ, следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Белгорода в сторону Москвы. Так называемую преступную небрежность он допустил под Орлом. Суд установил, что водитель не был внимателен к дорожной обстановке, вел автомобиль со скоростью 70 км/ч.

Когда перед ним возник пешеход, он не затормозил. Сбитый автомобилем человек скончался на месте ДТП. Однако водителю явно повезло. Дело поступило в суд с ходатайством следователя о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из ходатайства следует, что преступление, в котором обвинялся водитель, относится к категории средней тяжести. Оно было совершено по неосторожности. Ранее данный гражданин не был не судим. Родственница погибшего человека не возражала против прекращения уголовного дела. Ходатайство поддержал и прокурор.

Потерпевшая сообщила суду, что подсудимый неоднократно приносил ей свои извинения и компенсировал моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Такое возмещение вреда она считает достаточным. Ходатайство было удовлетворено. Подсудимому предстоит заплатить судебный штраф в размере 180 тысяч рублей, на что суд отвел ему 4 месяца.

ИА «Орелград»