Под Орлом за мошенничество будут судить высокопоставленного полицейского

Страж порядка за взятку был готов «услужить» жительнице Болхова.

В Болховском районе будут судить начальника отделения уголовного розыска местного отдела полиции. Мужчину обвинили по статье о мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, летом прошлого года высокопоставленный полицейский пообещал помочь местной жительнице избежать уголовного дела. Женщина повредила чужое имущество, уточнили в ведомстве. Чтобы не оказаться на скамье подсудимых, она и ее мать передали начальнику отдела полиции 40 000 рублей. При этом правонарушение, совершенное женщиной, являлось административным, и уголовным дело обернуться просто не могло. А полицейский, тем временем, распорядился деньгами по своему усмотрению.

Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД, рассказали в региональном СК.

Сообщается, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже передано в суд.

ИА «Орелград»