Под Орлом за мошенничество будут судить высокопоставленного полицейского

11.8.2020 | 15:56 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Страж порядка за взятку был готов «услужить» жительнице Болхова.

В Болховском районе будут судить начальника отделения уголовного розыска местного отдела полиции. Мужчину обвинили по статье о мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, летом прошлого года высокопоставленный полицейский пообещал помочь местной жительнице избежать уголовного дела. Женщина повредила чужое имущество, уточнили в ведомстве. Чтобы не оказаться на скамье подсудимых, она и ее мать передали начальнику отдела полиции 40 000 рублей. При этом правонарушение, совершенное женщиной, являлось административным, и уголовным дело обернуться просто не могло. А полицейский, тем временем, распорядился деньгами по своему усмотрению.

Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД, рассказали в региональном СК.

Сообщается, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже передано в суд.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования