В Орле отключили горячую воду

Традиционное августовское отключение затронуло дома, которые отапливаются от ТЭЦ.

Вчера, 10 августа орловский филиал ПАО «Квадры» начал плановые гидравлические испытания тепловых сетей Орловской ТЭЦ. Как сообщается на сайте компании, горячей воды не будет с 10 по 24 августа включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах Орла.

Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ, уточнили в «Квадре». Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, размещен на сайте филиала.

Энергетики просят жителей города соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ.

При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо сообщить диспетчеру по телефону: 55-29-74.

ИА «Орелград»